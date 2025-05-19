19 Мая 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд вынес приговор трем свердловчанам, готовящим теракт на железной дороге

В Свердловской области к лишению свободы приговорены трое местных жителей, пытавшихся устроить взрыв на железной дороге в 2023 году. На скамье подсудимых оказались 20-летний Данила Елисеев из Красноуфимска, его ровесник из Нижнего Тагила Арсений Климин и 21-летний Никита Сухоруков из Екатеринбурга.

Судом установлено, что в период с 1 июня по 29 августа 2023 года Климину поручили поджечь три релейных шкафа у перегона Путевка - Лечебный, три шкафа на перегоне Путевка - Исток, один вблизи перегона Аппаратная - Березит и еще три на перегоне Шувакиш - Гипсовая. В этот же день осужденный рассказал о плане Елисееву и Сухорукову, а 31 августа они прибыли на место, сфотографировали указанные в инструкции объекты и отправили участнику "Легиона "Свобода России" (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Андрею Мартынову.

Реализовать задуманное группа парней решила 5 сентября, однако план провалился, когда осужденных задержали правоохранители. В дальнейшем двое из них заявили, что просто хотели подзаработать, а один и вовсе собирался внедриться в террористическую организацию, чтобы быть в курсе планов о готовящихся терактах.

Всех троих обвинили в покушении на террористический акт (ч. 3 ст. 30 и п. "а" ч. 2. ст. 205 УК РФ). Гособвинение запросило для Климина 14,5 лет, 5 из которых должны пройти в тюрьме, а также по 12,5 лет для Сухорукова и Елисеева. Центральный окружной суд был иного мнения. Как передает "Ъ-Урал", сегодня судья отправил Климина и Елисеева в колонию на 7 лет, а Сухорукова на 8 лет.

Напомним, что такое же преступление решила совершить группа подростков в январе 2025 года. По версии следствия, их также через мессенджер уговорили поджечь релейный шкаф, но расположенного на перегоне Красноуфимск – Зюрзя Горьковской железной дороги. Однако в этот раз реализовать задуманное все же удалось, что не только нанесло имущественный ущерб железной дороге, но и создало опасность для движения поездов.

Теги: ЖД, теракт, взрыв, суд, приговор


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