19 Мая 2025
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Общество Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва выразил духовную поддержку Георгию Филимонову в день пребывания в Вологде ковчега с мощами святителя Тихона 

Накануне в Вологодскую область прибыл ковчег с честными мощами святителя Тихона. На ступенях храма Александра Невского в Вологде Губернатор Вологодской области обратился с приветственным словом к собравшимся и принял участие в первом молебне.

«В этот торжественный день мы встречаем мощи святителя Тихона, Патриарха Московского. Делаем мы это по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это событие является еще одним знаком нашего праведного движения по пути добра, любви, справедливости и созидания. Это и есть символ соработничества власти светской и власти духовной, символ совместного творчества с нашим дорогим и очень близким духовным соратником Владыкой Саввой», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Святитель Тихон олицетворяет стойкость Русского Православия. Этот святой смог сохранить устои и традиции Русской Православной Церкви в тяжелый для нее период.

Принесение мощей святителя Тихона посвящено 100-летию со дня его кончины. Принесение великих святынь в регионы проводится раз в год, чтобы максимальное число верующих в разных епархиях могли приобщиться к общероссийскому православному наследию.

Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва выразил благодарность Главе региона за его народосберегающие инициативы, в частности – борьбу за трезвость русского народа и работу по профилактике абортов.

Он подчеркнул, что Губернатор Георгий Филимонов первым в России взял на себя это бремя, которое полностью поддерживает Русская Православная Церковь.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва выразил духовную поддержку главе региона Георгию Филимонову в день пребывания в областной столице ковчега с честными мощами святителя Тихона.

«В этот памятный для нашей Вологодской земли день, мне хотелось, чтобы мы помолились за нашего Губернатора. Особенно хотел бы засвидетельствовать мою поддержку и содействие, радость многого народа нашего православного. Вы, Георгий Юрьевич, боретесь за наш трезвый образ жизни, за то, чтобы люди не убивали во чреве чад своих. Считаю, это то, что необходимо нашему народу – сберечь себя от этого зеленого змия и кровавого змия, когда многие люди отчаиваются на этот пагубный шаг и предопределяют волю ребенка своей волей», – отметил владыка Савва.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

По словам Митрополита Вологодского и Кирилловского Савввы, Губернатор Вологодской области поднял на свои плечи очень тяжелое бремя и сделал это первым среди всех глав регионов России. Он также надеется, что многие образумятся, глядя на этот пример. Владыка Савва подчеркнул, что народ крепко молится за Георгия Филимонова и оказывает всестороннюю духовную поддержку.

Теги: митрополит савва, георгий филимонов, святые мощи, ковчег, русская православная церковь, народосбережение


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