"Мидийное место" в центре Екатеринбурга закрыли после отравления клиентов

Суд приостановил деятельность ресторана в центре Екатеринбурга после отравления посетителей.

Как сообщили Накануне.RU в Ленинском районном суде уральской столицы, дело об административном нарушении было возбуждено на ООО "Новые горизонты". Протокол составили сотрудники Роспотребнадзора после отравления клиентов в ресторане "Мидийное место".

Сегодня, 19 мая, деятельность ресторана на улице 8 Марта, 46 была приостановлена на 30 суток с момента нарушения – до 8 июня 2025 года. В суде отметили, что решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее в Екатеринбурге суд взыскал компенсацию морального вреда и расходы на лечение за травмирование при посещении парка развлечений.