Многие страны готовы возобновить авиасообщение с Россией - Росавиация

Росавиация ведет переговоры с авиационными властями "многих стран" на предмет возобновления авиасообщения, заявил глава ведомства Дмитрия Ядров. "Совместная работа с МИД, Минтрансом, Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения ведется постоянно. Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять", - сообщил чиновник журналистам.

Ядров заявил, что и российские авиакомпании готовы возобновить рейсы в ряд стран, но нужны гарантии, что они не будут задержаны из-за санкций, передает ТАСС.