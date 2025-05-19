Обвиняемого в хулиганстве со стрельбой у храма в Екатеринбурге отпустили под домашний арест

В Екатеринбурге суд отпустил под домашний арест Романа Штадлера, обвиняемого в инциденте со стрельбой в центре города.

Вечером 18 марта стало известно о стрельбе возле храма "Большой Златоуст" в центре уральской столицы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".

Предполагаемый стрелок был задержан – им оказался 30-летний уроженец города Яровое Алтайского края по имени Роман. 20 марта Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил Штадлера под стражу. Его арест должен был закончиться 17 мая.

В конце минувшей недели следствие вышло с ходатайством о продлении срока под стражей. Как сообщили Накануне.RU в Ленинском райсуде, следователю было отказано. Роману Штадлеру избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 17 июня 2025 года. Также ему установлен запрет определенных действий.

Напомним, адвокат утверждает, что инцидент со стрельбой у храма произошел еще два года назад. А у СК есть данные, что Роман уже устраивал стрельбу в нынешнем году.