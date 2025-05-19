На сериал "Бандитский Петербург" могут снять ремейк

РЕН-ТВ может снять ремейк сериала "Бандитский Петербург", телеканал уже приобрел права на экранизацию книг писателя Андрея Константинтова у его вдовы, сообщает кинокритик Сусанна Альперина в своем Telegram-канале.

Оригинальный сериал по мотивам восьми книг Константинова вышел на экраны в нулевых и состоял из десяти серий, позднее вышли спин-офф и приквел – также по книгам писателя.

Альперина считает, что исполнители главных ролей вряд ли вернутся к ним, тем более, что некоторых уже просто нет в живых.

"Интересно, кто сыграет нового Антибиотика - ранее им был Лев Борисов. Журналиста Андрея Серёгина играл Александр Домогаров, но теперь он явно больше годится на роли главных редакторов. Роль Барона исполнял Кирилл Лавров, а Екатерину Званцеву сыграла Ольга Дроздова. Ну и давайте погадаем: сыграет ли Дмитрий Певцов снова Адвоката? Или же ждать на эту роль звезду из молодых?" – пишет журналистка.