19 Мая 2025
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Общество Свердловская область
Фото: фонд святой Екатерины/Георгий Сапожников

В детском хосписе Екатеринбурга волонтеры провели субботник, концерт и выставку мотоциклов

На территории Детского хосписа в Екатеринбурге состоялся благотворительный субботник, на который собрались 250 волонтеров.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины/Георгий Сапожников

Они все вместе подготовили уличную территорию центра к лету, а для детей еще и дали уличный концерт, устроили выставку мотоциклов. 

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины/Георгий Сапожников

Детский хоспис безвозмездно помогает более, чем 1000 неизлечимо больных детей Свердловской области. Помощь в этой работе оказывают несколько фондов, в том числе БФ «Первый детский хоспис СО», БФ «РМК», Фонд святой Екатерины и «Дети России». 

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины/Георгий Сапожников

История создания хосписа берет свое начало в 2012 году, когда в нашей области появилась сама структура по паллиативной помощи. Тогда врачи работали в формате выездных бригад, а на учете стояли только 100 детей. Спустя несколько лет медики ОДКБ наладили постановку детей на учет и выстроили систему лечения. Тогда и появилась идея строительства хосписа. 

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины/Георгий Сапожников

«Хоспис – это настоящий дом для детей с тяжелыми генетическими и неврологическими патологиями. И только потом это уже онкология. И надо понимать, что детский хоспис – это в первую очередь про жизнь, то есть пациент, который живет. И хоспис меняет жизнь ребенка, меняет жизнь родителя», - делится главный врач ОДКБ Олег Аверьянов.

Одной из задач хосписа является помощь родителю – это и обучение правильному уходу за ребенком, и возможность взять отпуск (так называемый респис), чтобы набраться сил наедине с собой, немного расслабиться.

В 2024 году медучреждение было отмечено как организация, достигшая высокого уровня качества оказания паллиативной помощи на безвозмездной основе.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины/Георгий Сапожников

Это действительно удивительное место, которое наполнено теплом и добротой врачей и медицинских сестер. Каждый день они становятся свидетелями маленьких чудес.

 

Теги: детский хоспис, волонтеры, субботник, концерт, мотоциклы


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