Бастрыкин потребовал доклад о нападении бездомных собак на ребенка в Перми

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту нападения бродячих собак на ребенка в Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

В СМИ сообщается, что в Ленинском районе города Перми бездомные собаки напали на восьмилетнего мальчика, после чего ему потребовалась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.