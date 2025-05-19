В Екатеринбурге "Парк Сказов" заплатит компенсацию за травму посетительницы

В Екатеринбурге суд взыскал компенсацию морального вреда и расходы на лечение за травмирование при посещении парка развлечений.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел 17 марта 2024 года: женщина во время посещения "Парка Сказов" поскользнулась на обледенелых плитах и упала на спину. В результате она получила перелом копчика. После этого клиентка решила обратиться в суд за компенсацией.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга взыскал с ООО "Парк Сказов" компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей. Также взысканы расходы на лечение и реабилитацию – более 6 тысяч рублей, более 50 тысяч рублей штрафа, стоимость входных билетов – 4,6 тысячи рублей и судебные расходы – более 24 тысяч рублей.

Напомним, недавно в Екатеринбурге суд взыскал компенсацию для 10-летней девочки, на которую упал дорожный знак.