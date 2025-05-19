Ключевые свидетели по делу экс-мэра Дегтярска вновь проигнорировали заседание суда

Сегодня на заседании по делу экс-мэра Дегтярска Вадима Пильникова должны были заслушать свидетельские показания его бывшего заместителя Андрея Ильина и главы строительной компании "Жилые кварталы" Саррафа Мамедова. Однако в этот раз, как и на прошлое заседание, ни один из них так и не явился, при том, что в отношении Ильина суд вынес постановление о приводе, поскольку его мера пресечения не связана с лишением свободы.

Ильин фигурирует в деле как свидетель, активно сотрудничает со следствием, находится под подпиской о невыезде. По версии следствия, он передавал градоначальнику взятки и автомобиль Audi Q6. За это мэр якобы закрыл глаза на то, что его зам совмещает муниципальную и коммерческую деятельность, а также на нарушения при приеме работ по муниципальным контрактам. На прошлое заседание он тоже не явился.

Глава строительной компании "Жилые кварталы" Сарраф Мамедов находится под стражей, однако участвовать в заседании не может его адвокат. По версии следствия, Мамедов передавал градоначальнику взятки.

Суд заслушал в качестве свидетеля со стороны защиты взрослую дочь Пильникова, многодетную мать Ирину. По ее словам, экс-мэр помогал дочери и ее детям после ее развода и установления у одного из ее детей инвалидности, поскольку все финансовые затраты на детей легли на ее плечи и ее отца.

"Всегда готов прийти на помощь, всегда готов поддержать, не только финансово, но и словом, и действиями", - поделилась свидетель.

Ирина описала финансовое положение своей семьи как "не отличное", отметив, что "на основные нужды хватает, но на что-то большее нет".

Следующее заседание назначено на 23 мая. Предполагается, что приговор будет озвучен 28 мая.

Напомним, 49-летний экс-мэр обвиняется в трех эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, преступления были совершены в 2020-2024 годах: глава Дегтярска получил от представителя коммерческой организации и от одного из подчиненных деньги и автомобиль на общую сумму более 14 млн руб.

При этом сторона защиты утверждает, что взяткой был не автомобиль, а услуга по его пользованию. Что касается еще одного эпизода - взятки в 4,4 млн рублей от главы строительной компании, то сторона защиты не согласна с размером суммы, утвержденной в материалах дела.

Ранее суд оставил Пильникова под домашним арестом, несмотря на уговоры адвоката избрать более мягкую меру пресечения.