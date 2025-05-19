Семь человек погибли в ДТП в Калмыкии

В Калмыкии в ДТП микроавтобуса и грузовика погибли семь человек, еще 12 госпитализированы. Все погибшие – пассажиры микроавтобуса.

ЧП произошло на 1211 км дороги "Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань" в районе поселка Цаган Аман.

По предварительным данным, маршрутный микроавтобус, ехавший по маршруту Астрахань-Волгоград, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

СМИ сообщили, что, по одной из версий, водитель микроавтобусам мог уснуть за рулем, по другой – он мог быть под действием наркотических веществ.