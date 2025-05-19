В Екатеринбурге автомобиль врезался в стоящий на светофоре автобус, водитель погиб

В Екатеринбурге автомобиль врезался в пассажирский автобус. Водитель легковушки погиб на месте.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, ДТП произошло сегодня около 4 часов утра на проспекте Космонавтов в уральской столице. Предварительно установлено, что водитель "Лада Гранта" врезался в стоящий на светофоре автобус "НЕФАЗ".

Водитель легковой машины от полученных травм скончался на месте еще до прибытия медиков. Сейчас в ГАИ проводят расследование аварии.