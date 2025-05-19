Франция назвала фейком обвинения Дурова во вмешательстве в выборы в Румынии

МИД Франции назвал ложным заявление основателя Telegram Павла Дурова о вмешательстве Парижа в президентские выборы в Румынии.

Ведомство опубликовало скриншот поста бизнесмена с пометкой "фейк".

"Франция категорически отвергает эти обвинения и призывает всех проявить ответственность и уважение к румынской демократии", - говорится в заявлении МИД республики.

Также Париж выступил в утверждением, что "компетентные румынские власти суверенно отменили первый тур президентских выборов в декабре прошлого года" после вмешательства субъектов, якобы связанных с Россией, передает ТАСС.

Ранее Дуров заявил, что руководство одной из стран Западной Европы попросило мессенджер "заставить замолчать консервативные голоса в Румынии". Основатель Telegram, по его словам, категорически отказал просителю. Он не назвал страну, попросившую платформу о блокировке каналов румынских политиков. Но, судя по оставленным Дуровым намекам, речь идет о Франции - основатель Telegram проиллюстрировал свое сообщение эмодзи с изображением багета.

Позже Дуров рассказал, что с просьбой к нему обратился этой весной Николя Лернер, глава французской разведки.

18 мая в Румынии стартовал второй тур повторных президентских выборов. За пост борются глава правого "Альянса за объединение румын" Джордже Симион и проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан. По последним данным, побеждает Дан с 53,62% голосов.