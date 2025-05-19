Путин рассчитывает на выход ВС РФ на административные границы новых регионов к концу года - Bloomberg

Президент России Владимир Путин считает, что ВС РФ смогут осуществить прорыв и к концу 2025 года взять под контроль всю территорию Запорожской, Херсонской областей, ДНР и ЛНР в их административных границах, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с позицией главы государства.

По мнению инсайдера, Путин будет иметь это в виду во время понедельничного разговора с Дональдом Трампом. Ранее президент США анонсировал телефонные разговоры 19 мая с главами России и Украины.

Также издание пишет, что в Белом доме есть ощущение кульминации роли США в переговорном процессе, и, если успех не будет достигнут, Трамп перестанет уделять внимание украинскому конфликту и просто перейдет к следующей проблеме.