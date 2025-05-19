В России откладывается модернизация ТЭС из-за отсутствия нужного оборудования

В России планирует отложить модернизацию по меньшей мере 14 старых тепловых электростанций (ТЭС) с суммарной мощностью 4,1 ГВт (Нижневартовская ГРЭС, Ириклинская ГРЭС, Пермская ГРЭС, Костромская ГРЭС и др.). Модернизацию планируется перенести на два-три года, передает "Коммерсант" со ссылкой на решения правительственной комиссии.

Главная причина задержки – отсутствие поставок оборудования со стороны российских машиностроителей.

Источники издания сообщают, что генерации не будут оштрафованы из-за переносов сроков модернизации – задержка идет не по их вине. Но что вызывает опасение – возможное повышение цен на электроэнергию в условиях дефицита. Поэтому приоритет по вводу модернизированных мощностей будет отдаваться регионам с дефицитом генерации.