В Екатеринбурге отметили 100-летие запуска городских автобусов

16 мая в Екатеринбурге прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 100-летию запуска в городе автобусного сообщения.

Возле ККТ "Космос" горожане смогли придаться ностальгии — под открытым небом там организовали выставку автобусов, уже отживших свой век. Среди них были как знаменитые Икарусы с "гармошкой", которые возили пассажиров до второй половины 2010-х, так и более старые модели ЛиАЗов 1980-х годов. А в самом концертном зале работники транспорта приняли поздравления от первых лиц города и области.

Город хранит память о первых "фордах" и "дедушках" отечественного автопрома — легендарных автобусах ЗИС. Немало воспоминаний связано с ЛиАЗами и, конечно, со знаменитыми "гармошками"-"Икарусами", сказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Он отметил, что сегодня екатеринбургские автобусы перевозят свыше 400 тысяч человек каждый день, а на маршруты выходят современные модели, ориентированные на экологичность и комфорт.

До 2030 года планируется приобрести несколько сотен новых автобусов, рассказал глава региона. В прошлом году автобусный парк Екатеринбурга уже пополнили 35 новых единиц техники, в этом году их закупят еще больше, заявил Паслер. Кроме того, в сфере внимания областного правительства остается рост зарплаты сотрудникам "Гортранса" и повышение престижа профессии.

Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина напомнила о поставленной президентом России задаче — к 2030 году обеспечить современным качественным транспортом все региональные и муниципальные перевозки. И, судя по тем программам и планам, которые есть у города, к 2030 году эта задача будет выполнена, заверила спикер заксобрания.

В прошлом году областной бюджет выделил 900 миллионов на реализацию брутто-контрактов. Перевод транспорта на эту систему дает серьезные результаты.

"В 2025 году будет выделено два миллиарда. Это даст возможность завершить этот эксперимент — удачный, на мой взгляд. И позволит "Гортрансу" решить вопросы приобретения нового подвижного состава, приглашения водителей, которые будут с желанием приходить на работу, поскольку зарплата будет выше", — поделилась планами Людмила Бабушкина.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов углубился в историю автобусного движения. Он рассказал, что оно открылось в Свердловске 2 мая 1925 года, а по некоторым данным, самый первый автобус появился в Екатеринбурге еще при Николае II.

"Первая попытка запустить автобусное движение была предпринята в 1913 году, когда промышленник Владимир Рерутин вывел два автобуса по маршруту от Кафедральной площади — сегодня это площадь 1905 года — до озера Шарташ. На первых автобусах "Форд" колеса были изготовлены из дерева, на которое была натянута шина без камеры, и на ночь эти колеса снимались и замачивались в ванне с водой, чтобы они не рассыпались на следующий день в рейсе", — рассказал глава города.

Сейчас по дорогам Екатеринбурга ежедневно курсируют 690 автобусов, с 1998-го по 2025 год они успели перевезти миллиард пассажиров. В городе действуют 69 автобусных маршрутов общей протяженностью почти 2900 километров.

Автобусы, которые числятся в главной екатеринбургской компании-перевозчике ЕМУП "Гортранс", но давно не выходят на линию, имеют историческую ценность.

"Я даже сам окунулся в детство: ездил и на "ЛАЗах", и на "ЛИАЗах", и, самое главное, на легендарных "Икарусах", — вспомнил глава города. Он обратил внимание, что у одного из "Икарусов", который сегодня является экспонатом "Гортранса", пробег составляет 2 млн километров.

Результаты запущенной в начале 2025 года транспортной реформы Орлов тоже оценивает высоко: увеличилось число автобусов на популярных маршрутах, сокращаются интервалы движения и постепенно, впервые за многие годы, решается кадровый вопрос.

Лучших работников транспорта: механиков, кондукторов и водителей, наградили почетными грамотами и благодарственными письмами от правительства области, заксобрания и мэрии.