Эстонский МИД обвинил Россию в задержании танкера

Россия задержала в Балтийском море танкер Green Admire, который вышел из эстонского порта Силламяэ и следовал согласованному Эстонией, Финляндией и Россией морскому пути. Об этом рассказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

В эстонском МИДе отметили, что навигационный маршрут был выбран "из соображений безопасности на море".

"Россия продолжает вести себя непредсказуемо. Наши союзники проинформированы", - написал Цахкна в соцсети X.

Сейчас танкер стоит на якоре у острова Гогланд, передает ERR. Судно, пунктом назначения которого был Роттердам, перевозило сланцевое масло.

Green Admire ходит под флагами Либерии. Судно принадлежит греческой компании Aegean Shipping. Суда, которые выходят оттуда, по согласованному маршруту проходят через территориальные воды РФ, сообщает ERR. Такой путь является более безопасным для крупных судов.

14 мая военно-морские силы Эстонии попытались задержать нефтяной танкер Jaguar, подозревая, что он относится к российскому теневому флоту. Россия в ответ подняла в небо истребитель, который вошел в воздушное пространство НАТО и сопроводил танкер в порт Приморска.