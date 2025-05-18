Бывший сенатор Савельев просится на СВО

Бывший сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, которого обвиняют в организации убийства его делового партнера заявил о намерении заключить контракт с Минобороны и пойти на СВО, сообщает "Коммерсантъ".

Как пишет издание, на предварительном слушании по делу экс-сенатора, которое пройдет в закрытом режиме в Тверском суде Москвы, Савельев будет ходатайствовать о допуске к нему в спецблок СИЗО №99/1 сотрудников военкомата для прохождения медкомиссии с целью заключения контракта для отправки на передовую.

Адвокат подсудимого Татьяна Лупандина рассказала, что соответствующее ходатайство ее подзащитный — ветеран войны в Афганистане с двумя медалями "За отвагу" — ранее уже дважды подавал на предварительном следствии, но получил отказ. По мнению адвоката, следствие проявило к ее подзащитному "предвзятый подход".

Савельева задержали 2 августа 2024 года во время выхода из зала заседаний Совета Федерации после того, как по представлению генпрокурора коллеги лишили его неприкосновенности. Его подозревают в приготовлении к убийству (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, в августе 2023 года в Москве сенатор, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти киллера.

"Исполнитель" сообщил обо всем силовикам, те организовали инсценировку убийства. После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение.