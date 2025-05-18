В Ватикане началась интронизация нового папы римского

В Ватикане началась церемония интронизации (вступления в должность) папы римского Льва XIV. Перед началом церемонии новый глава Римско-Католической Церкви объехал на автомобиле площадь Святого Петра и поприветствовал верующих. Трансляцию мероприятия ведет Vatican News.

Торжественная литургия в соборе Святого Петра ознаменует официальное начало папства нового понтифика.

Интронизацию папы посетили делегации из 156 стран и международных организаций, а также главы около 30 государств. На церемонию приехали вице-президент США Джей Ди Вэнс, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, короли Испании и Бельгии Филипп VI и Филипп. Россию на интронизационной мессе представляет глава Минкульта Ольга Любимова.

Конклав кардиналов избрал нового папу 8 мая, на второй день заседания конклава, в четвертом туре голосования. Им стал американский кардинал, префект дикастерии по делам епископов Роберт Фрэнсис Прево, он принял имя Лев XIV. Это первый в истории понтифик из США.

Прежний папа Франциск умер 21 апреля. 88-летнего покойного похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.