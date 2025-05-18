Над Белгородской областью сбили 14 украинских БПЛА

Российские силы ПВО с 7:15 до 8:20 мск сбили 14 дронов ВСУ в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что удары беспилотников зафиксировали в шести районах Белгородской области и привел информацию о последствиях.

Так, в поселке Октябрьский Белгородского района поврежден частный дом, в Бессоновке — склад сельхозпредприятия.

В Валуйском муниципальном округе сбили восемь из десяти выпущенных дронов. По селу Шведуновка выпущен один боеприпас — от взрывной волны в хуторе Лобковка повреждено остекление в частном доме. В селе Кукуевка этого же района поврежден инфраструктурный объект связи.

"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Нежеголь, Новая Таволжанка, Середа и хутору Марьино выпущено 6 боеприпасов в ходе одного обстрела и нанесены удары 22 беспилотников, из которых 18 сбиты и подавлены. В городе Шебекино повреждены складское помещение, автобус и линия электропередачи, в селе Новая Таволжанка — частный дом", - написал Гладков в telegram-канале.