18 Мая 2025
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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Louisa Gouliamaki

В Румынии начался второй тур президентских выборов

Второй тур повторных президентских выборов стартовал в Румынии, пишет газета Adevarul. В стране открылись 19 тыс. избирательных участков. Количество зарегистрированных избирателей составляет почти 18 млн человек.

В выборах участвуют глава правого "Альянса за объединение румын" Джордже Симион и проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан.

К 7:30 мск в Румынии проголосовали свыше 218 тыс. человек (1,21%). Самая высокая явка зафиксирована в Илфове (2,01%), Констанце (1,76%) и Кэлэраши (1,7%). По данным местного МВД, за прошедшую ночь никаких нарушений рядом с избирательными участками обнаружено не было.

Процесс голосования начался 15 мая в 22:00 мск вместе с открытием первого избирательного участка в Новой Зеландии. Участки закроются в 21:00 мск.

Напомним, первый тур прошел 4 мая. Убедительную победу одержал глава партии "Альянс за единство румын" 38-летний Джордже Симион, у него почти 41% голосов. На втором месте оказался проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан, который набрал 21%.

Это вторая попытка избрать президента Румынии, после того как Конституционный суд под давлением стран Европы отменил результаты выборов, на которых победил Кэлин Джорджеску. Причиной стал выход доклада спецслужб, которые обвинили кандидата в манипуляциях общественным мнением в соцсетях и связях с Россией.

Симион, в свою очередь, является сторонником Джорджеску, а также президента США Дональда Трампа. Кроме того, он выступает против военной поддержки Украины, а его партия "Альянс за единство румын" позиционирует себя как "прохристианскую и просемейную".

Теги: выборы, Румыния, симион, дан


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