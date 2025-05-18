Австрия выиграла "Евровидение"

На "Евровидении-2025" с песней "Wasted Love" ("Напрасная любовь") победил австрийский исполнитель JJ (Йоханнес Питч). Он набрал 436 баллов. Второе место заняла Юваль Рафаэль из Израиля, получившая 357 баллов, на третьем месте оказался Томми Кэш из Эстонии (356 баллов).

JJ победил в том числе в голосовании жюри, которые отдали певцу 258 баллов, сообщается на сайте "Евровидения". Еще 176 баллов исполнитель получил по итогам голосования телезрителей

В десятку лидеров "Евровидения-2025" вошли: Австрия (436 баллов); Израиль (357); Эстония (356); Швеция (321); Италия (256); Греция (231); Франция (230); Албания (218); Украина (218); Швейцария (214).

Меньше всех баллов набрали Сан-Марино (27), Исландия (33), Испания (37). Всего в музыкальном конкурсе участвовали 37 стран, в финале выступили 26 артистов.

В этом году "Евровидение" проходило в швейцарском Базеле с 13 по 17 мая. Россия в последний раз участвовала в конкурсе в 2021 году.