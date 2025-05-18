Рубио напомнил о санкциях против России в случае отсутствия прогресса по Украине

США в течение почти двух месяцев предупреждали Россию об ужесточении санкций в случае отсутствия прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио телеканалу CBS.

Рубио напомнил о законопроекте, который разработали сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм и демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь. Помимо санкций непосредственно против России, документ предполагает введение пошлин в 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары.

"Мы просили Конгресс дать нам немного времени, чтобы посмотреть, сможем ли мы добиться какого-то прогресса в наших переговорах. Мы также довольно ясно говорили с российской стороной шесть или семь недель назад. Мы сообщали российской стороне, что усилия по ужесточению санкций предпринимаются", — сказал Рубио.

По его словам, Белый дом "не может остановить и не контролирует" эти усилия. Госсекретарь со ссылкой на Грэма сообщил, что сейчас проект поддерживают 77 из 100 сенаторов.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о подготовке законопроекта, который предусматривает введение в отношении России новых, "сокрушительных" санкций на случай, если Москва не начнет "серьезные переговоры" о прекращении конфликта на Украине. По словам Грэма, документ готовы поддержать уже 72 сенатора.