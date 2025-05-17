Лавров и Рубио обсудили итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марком Рубио.

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Как сообщили Накануне.RU в МИД РФ, беседа состоялась сегодня, 17 мая, по инициативе американской стороны. Главы ведомств обменялись мнениями по итогам состоявшихся накануне в Стамбуле российско-украинских переговоров. Лавров отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев принял предложение Владимира Путина о возобновлении переговоров.

Также министр подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американцами в этом контексте.

"В ходе беседы были также затронуты некоторые другие международные и региональные проблемы. Собеседники обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов", - добавили в МИД.

Ранее в Кремле заявили, что для России остается принципиальным вопрос, кто именно от Киева будет подписывать документы, которые удастся согласовать переговорным делегациям.