В Челябинске задержали пермяка с двумя кило наркотиков

В Челябинске силовики задержали молодого человека с двумя килограммами наркотиков. Оказалось, что он приехал в город из другого региона.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, ночью экипаж Госавтоинспекции, работавший на улице Северной в Центральном районе Челябинска, подал сигнал об остановке водителю такси. Находившийся в салоне "Лады" пассажир при виде полицейских сразу занервничал. Его было решено проверить.

В результате у клиента обнаружились свертки с порошкообразным веществом весом более двух кило. Исследование подтвердило, что это синтетический наркотик мефедрон.

Парня задержали и доставили в районный отдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что он приехал из Пермского края и собирался сбыть наркотик в Челябинске бесконтактным способом, размещая его в тайниках. Сейчас с задержанным пермяком проводятся необходимые мероприятия.

Недавно в Челябинске таксист спас деньги пенсионера, попавшего под влияние мошенников. Вместо того чтобы везти наличные в Екатеринбург, он обратился в полицию.