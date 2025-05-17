СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на электроподстанцию в Курской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с атакой ВСУ на электроподстанцию в Курской области.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, дело возбуждено по статье о теракте. Установлено, что вечером 16 мая военнослужащие Украины, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на электроподстанцию, расположенную в городе Рыльске. В результате повреждение получил трансформатор, а местные жители остались без электричества.

"Будут установлены и привлечены к ответственности все лица, причастные к данному преступлению", - пообещали в СК.

Ранее на Украине заявляли о готовности к полному прекращению огня и прямым переговорам на самом высоком уровне.