Глава СК затребовал доклад о расследовании пожара на заводе в Башкирии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела о нарушении требований промышленной безопасности в Башкирии.

Накануне на парафиновом заводе "Свеча" в Салавате произошел взрыв в одном из цехов с последующим горением. Сообщалось, что пострадали три человека, они были доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ – "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Сейчас выясняются причины произошедшего.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по республике Башкортостан доложить о ходе расследования данного дела и уже установленных обстоятельствах.