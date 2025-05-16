У отравившихся в Чувашии детей обнаружен норовирус

У отравившихся в гимназии №8 города Шумерля обнаружена РНК норовируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Число отравившихся выросло до 44 - 43 ученика и один взрослый. Девять детей были госпитализированы.

Управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. На пищеблоке выявлены нарушения, в том числе по хранению продуктов, отсутствовала товаросопроводительная документация. В адрес гимназии выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. В отношении организатора питания возбуждено дело об административном правонарушении, введен запрет деятельности. Учреждение находится на дистанционном обучении.

Напомним, региональное следственное управление СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).