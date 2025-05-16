Российская делегация выехала в аэропорт после переговоров с Украиной в Стамбуле

Российская делегация выехала в аэропорт после переговоров с Украиной в Стамбуле, сообщают РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее глава делегации РФ Владимир Мединский заявил, что настроение после переговоров в Стамбуле с Украиной хорошее. Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 по московскому времени и продлились почти два часа.

Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.

Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с 10 утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.

В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции.