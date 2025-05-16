16 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Ростсельмаш перенёс отпуск сотрудников на июнь

Компания Ростсельмаш перенесла единый ежегодный отпуск своих сотрудников с августа/сентября на июнь. Решение принято для оптимизации затрат на производство в условиях резкого ухудшения ситуации на рынке сельхозтехники.

Для компании такая мера является вынужденной. Её причина – текущая ситуация в аграрном секторе. У аграриев нет средств на покупку необходимой им техники, рынок кардинально просел. В 2025 году негативная динамика усугубилась.

В январе-апреле 2025 г. поставки техники всех производителей конечным потребителям сократились в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. на 76% по зерноуборочным комбайнам, на 49% – по кормоуборочным комбайнам, на 48% – по тракторам с шарнирно-сочлененной рамой. Из-за продолжающегося третий год снижения спроса машиностроителям пришлось уменьшать планы. Ростсельмаш также сократил программу выпуска продукции. Озвученное решение по рабочему графику позволит оптимизировать издержки, сохраняя собственный коллектив в период ослабленного экономического развития. Ростсельмаш продолжает внимательно следить за изменениями на рынке сельхозтехники. Смена отрицательной динамики на положительную неизменно отразится на ситуации в компании, сообщает пресс-служба предприятия.

Ранее стало известно, что "Ростсельмаше" сокращены 2 тыс. сотрудников. Это произошло на фоне падения продаж сельскохозяйственной техники, сообщил совладелец "Ростсельмаша", президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин. По его словам, сейчас в стране – резкое падение рынка, а также продаж российской сельхозтехники за первые два месяца года. Речь идёт о показателе в более, чем 30% по сравнению с началом предыдущего года.

В конце марта Бабкин сообщал, что на заводе и у дилеров стоит нераспроданным полугодовой запас тракторов и комбайнов. В 2024 г. "Ростсельмаш" снизил производство на 30%. И это несмотря на то, что Минсельхоз РФ заявлял об огромном дефиците сельхозтехники на полях – по оценкам ведомства, аграриям не хватает 65 тысяч тракторов и 34 тысячи комбайнов.

Теги: Ростсельмаш, отпуск, аграрии


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