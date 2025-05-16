Индекс Мосбиржи упал на фоне новостей о завершении переговоров в Стамбуле

Индекс Мосбиржи резко упал ниже отметки в 2800 пунктов на новостях о завершении российско-украинских переговоров в Стамбуле. Котировки почти всех компаний ушли в красную зону.

Этот раунд переговоров продлился меньше двух часов, и этот факт вызвал пессимизм инвесторов. Между тем, источник "Интерфакса" и ряд украинских СМИ сообщили, что это еще не конец встречи – стороны, якобы, взяли паузу, после которой встреча может быть продолжена.