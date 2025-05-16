Встреча делегаций РФ и Украины в Стамбуле продлилась менее двух часов

Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершена, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.

Первые с 2022 года прямые переговоры продлились меньше двух часов.

Как передает RT, у украинской делегации на встрече был переводчик, но переговоры с РФ проходили на русском языке.

Напомним, в стамбульском дворце Долмабахче сегодня начались прямые российско-украинские переговоры. Делегацию России возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, делегацию Украины — министр обороны страны Рустем Умеров.

Начало переговоров откладывалось – ожидали Мединского, с которым перед началом встречи захотели переговорить американские дипломаты. С украинской стороной представители США также провели встречу – при участии турецкой стороны.