В Чкаловском районе Екатеринбурга появится три новых улицы

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новые названия улиц в Чкаловском районе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Жилой комплекс "Экодолье" обзаведется переулком "Нежный", который выходил на улицу Мечтателей и соседствует с переулком Миндальным. Это название было выбрано самими горожанами посредством опроса.

Еще две улицы "Каменная горка" и "Холмистая" появятся в районе планировки территории промышленного узла Ново-Свердловской нефтебазы. Названия были выбраны неслучайно, поскольку эти улицы пролегают через холмистый рельеф.