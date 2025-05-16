Папа Римский предложил переговорить России и Украине в Ватикане

Глава Римско-Католической церкви Лев XIV предложил провести переговоры России и Украины в Ватикане.

"Провал переговоров по Украине в Стамбуле трагичен. Мы надеялись, что медленный, но позитивный процесс может начаться в направлении мирного урегулирования конфликта. Мы снова в начале пути", - приводит Газета.Ru слова государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролин, сказанные им в кулуарах встречи в Августиниануме.

Тем временем в стамбульском дворце Долмабахче начались прямые российско-украинские переговоры. В зале, где проходит встреча, находится и турецкая делегация, но она, как ожидается, удалится после приветственных слов в адрес переговорщиков.