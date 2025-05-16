На Урале продавщица "Столото" стерла больше тысячи билетов в надежде выиграть

На Среднем Урале суд рассмотрит уголовное дело о присвоении и растрате в крупном размере. Речь идет о лотерейных билетах.

Как сообщили Накануне.RU в Краснотурьинском городском суде, обвиняемая женщина работала продавцом-консультантом торговой точки "Столото". Однажды она решила поискать лотерейные билеты с крупным денежным выигрышем. Для этого продавщица стирала защитный слой игрового поля билетов, ничего за них не платив. Найдя победные билеты, женщина все же выкупала их и затем получала по ним деньги. Точную сумму выигрыша следствию выяснить не удалось.

В ходе расследования выяснилось, что продавщица стерла 1 тысячу 183 лотерейных билета общей стоимостью более 271 тысячи рублей. В итоге махинации вскрылись и на женщину завели дело по статье "Присвоение и растрата в крупном размере".

На сегодняшний день расследование завершено. Суд приступит к рассмотрению дела о лотерее 21 мая.