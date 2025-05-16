Южной части Екатеринбурга ограничат электроснабжение из-за ремонтных работ

В связи с проведением ремонтных работ на высоковольтной линии классом напряжения 110 кВ, в эту субботу южной части Екатеринбурга и СНТ ограничат электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба "Россети Урал".

Речь идет о клиентах п. Рудный Чкаловского района, а также садоводческих товариществ Березка, Березка-2, Звездный, Лесные братья, Плутон, Победа-1, 2, Радуга и Межгорье. Ограничения будут введены с 06.00 до 20.00. Работы проводят для повышения качества и надежности электроснабжения.

"Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства и обращаются к жителям и руководителям организаций и учреждений с просьбой принять все необходимые меры, чтобы исключить ущерб для личного имущества и собственного здоровья, отключить из сети электроприборы, снизить потребление электроэнергии", — говорится в сообщении.