Межуниверситетский кампус в Тюмени обеспечат надежными коммунальными ресурсами

Межуниверситетский кампус в Тюмени обеспечат надежными коммунальными ресурсами, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Сегодня площадку строительства Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Тюмени посетил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев. Он провел рабочее совещание по обеспечению объекта инженерными коммуникациями. Первоочередные мероприятия по строительству сетей для знакового проекта выполняют три крупные ресурсоснабжающие организации "Россети Тюмень", "Тюмень Водоканал", "УСТЭК".

"Уникальность строительства сетей заключается в том, что предстоит двойной переход через р. Туру — это дюкер для системы канализации и тепловая трасса от магистрали по ул. Дамбовской. Предстоит переход открытым способом от ул. Т. Кармацкого через ул. Мельникайте. Кроме того будет выполнен кабельный проход через ул. Мельникайте для подключения к электричеству", - прокомментировал директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

Водоканал уже готов подключить объекты к водоснабжению. В июне специалисты приступают к строительству канализационной сети. Со следующей недели энергетики начнут прокладку кабеля, чтобы подключить строительную площадку гостиницы. Для надежного обеспечения электроснабжением предстоит реконструкция подстанции "Алебашево" с установкой более мощных трансформаторов на 63 МВт. К строительству теплосетей планируют приступить летом текущего года. Также специалисты обсудили мероприятия по отводу и очистке ливневых вод.

Решение этих ключевых вопросов стало возможным благодаря практически годовой работе, которая была организована на площадках Правительства Тюменской области вместе с концессионером и ресурсоснабжающими организациями.

Межуниверситетский кампус в Тюмени строится в рамках реализации федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".