Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Российская сторона получила 34 тела военных. На Украину передали 909 тел, передает РБК со ссылкой на депутата Госдумы Шамсаила Саралиева.

Передачу тел почти тысячи погибших Киеву подтвердил и украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Это военнослужащие, погибшие на кураховском, покровском, бахмутском, угледарском, луганском, запорожском, сумском и харьковском направлениях.

Почему при обмене возникла сильная диспропорция – не сообщается.