Экофорум в Челябинске собрал более тысячи экспертов из регионов страны

В Челябинске работает IV Открытый форум по вопросам экологии и сохранения водных объектов. Он собрал более тысячи участников из 18 регионов России. Главная тема обсуждения – опыт реализации в Челябинской области нацпроекта «Экологическое благополучие».

Губернатор Алексей Текслер, приветствуя участников мероприятия, обозначил задачи форума.

«Главная цель встречи – обсудить вопросы сохранения природных ресурсов, укрепления экологической безопасности и формирования экологической культуры. Челябинская область стала одним из активных участников нацпроекта «Экологическое благополучие». Мы делаем это максимально системно, с охватом широкого круга участников. Самая важная задача – это максимально комфортная, качественная жизнь граждан. Без экологического благополучия это невозможно», - сказал глава Южного Урала.

Соорганизатором форума выступил экосовет при губернаторе Челябинской области. По словам его руководителя, председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, сегодняшний форум — значимое событие в федеральной экоповестке.

«Губернаторский экосовет — соорганизатор форума, и мы традиционно формируем и продвигаем проактивную повестку. Выступили в этом году коммуникатором между городами — участниками федпроекта „Чистый воздух“, многие из них приехали, чтобы познакомиться с южноуральским опытом. Уверен, обсуждение и практическая работа будут крайне полезными для всех регионов-участников», — сообщил Рашид Исмаилов.

Губернатор, выступая перед экспертами и участниками форума, рассказал об успешной реализации мероприятий в рамках проектов «Чистый воздух» и «Чистая страна», а также комплексной системы обращения с ТКО.

Как известно, регион первым в стране провел рекультивацию свалок в Челябинске и Магнитогорске. Напомним, челябинскую свалку закрыли в сентябре 2018 года. На тот момент там хранилось 17,5 млн кубометров отходов на площади 74,5 га. В результате рекультивации уже в 2021 году здесь появился живописный зеленый холм.

Более того, рекультивация породила и внедрение современных технологий. Как пример - использование свалочного газа челябинской городской свалки для получения электроэнергии, которая расходуется на освещение и отопление теплиц по выращиванию цветов. В данный момент рассматривается возможность использования энергии, получаемой из свалочного газа, для работы снегоплавильной установки и создания спортивной зоны на территории.

«Все это имеет комплексный эффект: бывшая свалка стала точкой развития, предоставляющей различные возможности. Там, где раньше было грязно и плохо, должно стать чисто и хорошо. Это касается любого проекта, будь то «Чистый воздух», «Чистая вода» или проекты в сфере обращения с ТКО, например, ликвидация свалок», – сказал Алексей Текслер.

В экологических программах Южного Урала активно участвует бизнес. Идет газификация котельных Челябинска, рекультивация Коркинского карьера, остановлено электродное производство на ЧЭМК, продолжается реконструкция газоочисток и систем оборотного водоснабжения на металлургических предприятиях, внедрение экологического транспорта и создание системы экомониторинга.

Особо глава региона остановился на организации работы по очистке водоемов Южного Урала. Сейчас продолжается очистка городского пруда реки Ай в Златоусте и реки Миасс в Челябинске.

Член Общественной палаты Челябинской области, директор профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Альфира Сибиркина сообщила, что уже 17 мая в рамках мероприятий форума стартует Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух».

«Я думаю, мы, как и в прошлом году, станем лидерами и, возможно, даже обновим свой рекорд. В 2024 году участники этой акции из Челябинска прошагали более 14 млн километров, помогли добиться сокращения выбросов вредных веществ почти на 3 тысячи тонн и сэкономили около 1 млн литров топлива. За такую активность жителей Челябинск и заслужил право открыть акцию в 2025 году», - отметила Альфира Сибиркина.

Работа форума продолжается. В его деловой программе более 16 сессий, открыта специализированная выставка «Экология – 2025: оборудование, решения, разработки», на которой представлены инновационные проекты в сфере охраны окружающей среды.

Алексей Текслер подчеркнул, что повестка форума охватывает все аспекты экологии, от качества воздуха и воды до обращения с отходами и экологического просвещения, что полностью коррелируется с задачами нового нацпроекта «Экологическое благополучие».

«Экологическое благополучие будет оцениваться не только по статистическим показателям, но и по результатам социологических опросов, отражающих оценку жителями эффективности работы власти и всех участников процесса», - сказал губернатор Челябинской области.