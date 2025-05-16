Экс-замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов не смог обжаловать арест

Экс-замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов не смог обжаловать арест, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Суд Югры рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов Шипилова на постановление Ханты-Мансийского районного суда о продлении срока содержания под стражей. 11 апреля суд продлил Шипилову меру пресечения до 12 июля. Бывший заместитель губернатора проходит по уголовному делу в качестве обвиняемого по части шестой статьи 260 УК РФ.

Адвокаты с постановлением Ханты-Мансийского районного суда не согласны. Они посчитали, что не имеется оснований для нахождения Шипилова под стражей и просили изменить меру пресечения на домашний арест или под залог. Однако суд, рассмотрев представленные материалы, пришел к выводу, что постановление от 11 апреля 2025 года, вынесенное судом первой инстанции, является законным, обоснованным и мотивированным, в связи с чем доводы жалоб оставлены без удовлетворения.

Ранее стало известно, что Шипилову вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2023-24 гг. первый замгубернатора получил не менее 7,5 млн руб. за "действия в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании". Речь идёт о том, что Шипилов якобы дал указание одному из мэров помочь переходу многоквартирных домов на обслуживание в указанную УК. Также политик якобы обещал общее покровительство работе компании. Политик был первым замом прежней главы автономии Натальи Комаровой.