Мэр Екатеринбурга пообещал "жесткие кадровые решения" из-за уборки города

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подвел итоги месячника чистоты в уральской столице. Мэр остался недоволен работой и пообещал "жесткие кадровые решения".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на совещании с главами районов Орлов отметил, что по итогам уборки "результат оставляет желать лучшего".

"На улицах до сих пор лежит мусор, не убраны пакеты, засыпаны песком проезжие части. Об этом говорят 1 тысяча 33 обращения от жителей с жалобами на качество уборки. Виной тому как объективные, так и субъективные причины. Этот недостаток нужно исправить. Со своей стороны я готов принимать жесткие кадровые решения", - заявил Алексей Орлов.

Кого именно могут коснуться эти решения, глава не уточнил.

Ранее в мэрии Екатеринбурга уверяли, что город прибран на все 100%.

В апреле перед месячником чистоты вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов обращался к горожанам и заявлял, что "чисто не там, где убирают, а там, где не пакостят". Вскоре после этого чиновник был отправлен в отставку по решению Орлова.