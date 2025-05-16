16 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

За благоустройство парков по ФКГС в Екатеринбурге проголосовало 184 тысячи человек

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание с руководителями районов уральской столицы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, темой обсуждения стал ход голосования за парки, претендующие на благоустройство по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

"Сбор голосов начался хорошо: до сих пор мы удерживаем первое место среди городов-миллионников (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) по общему числу участников и второе по их доле. На данный момент их уже 184 тысячи – это 47 % от необходимых 390 тысяч. Впереди еще много работы – жители хотят получить красивый, обновленный парк за проявленную активность", – сообщил градоначальник.

Директор департамента благоустройства администрации уральской столицы Тамара Благодаткова рассказала, что средний суточный прирост по количеству участников составляет 7,3 тысячи. Лидером голосования является Основинский парк – ему отдали предпочтение 34 тысячи человек. За ним следуют бульвар по улице Культуры (28 тысяч) и набережная рек Исети и Ольховки (27 тысяч). Большую часть мнений собрали четыре тысячи волонтеров уральской столицы – с их помощью проголосовали 56 % участников.

(2025)|Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

Выслушав доклад, градоначальник уральской столицы Алексей Орлов напомнил, что именно активность екатеринбуржцев – залог улучшения и преображения уральской столицы. Чтобы привлечь к голосованию больше жителей, градоначальник запустил конкурс видеороликов, посвященный зеленым зонам мегаполиса.

Для участия в состязании нужно опубликовать в своих социальных сетях видео, где автор рассказывал бы о необходимости проголосовать за любимый парк и внести вклад в развитие города. Ролик нужно выложить с хештегом "#ЕкатеринбургФКГС". Победитель примет участие в теле- или радиоэфире вместе с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым и пройдет с экскурсией по зданию администрации уральской столицы.

Напомним, поучаствовать в голосовании могут екатеринбуржцы старше 14 лет до 12 июня на портале Госуслуг.

На благоустройство в 2026 году претендуют восемь рекреационных зон:

  • Преображенский парк (2 очередь, 2 этап);
  • Основинский парк;
  • парк имени Чкалова;
  • бульвар по улице Культуры;
  • участок набережной рек Исети и Ольховки;
  • сквер на пресечении улиц Крауля и Викулова;
  • сквер по улице Амундсена;
  • парк имени 50-летия Советской власти (2 этап).

 

Теги: благоустройство, Формирование комфортной городской среды, Алексей орлов


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