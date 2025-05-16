Двое пострадавших на ямальском месторождении остаются в реанимации

Двое из трех рабочих, пострадавших во время пожара и обрушения вышки нефтегазовой скважины, находятся в реанимационном отделении Ноябрьской городской больницы, передает корреспондент Накануне.RU.

Их состояние стабильно тяжелое. Еще один пострадавший, по данным окружного депздрава, переведен в отделение.

Напомним, 10 мая текущего года на территории Фестивального месторождения Пуровского района, работники предприятий "Харампурнефтегаз", "Везерфорд" и "Беларуснефть Сибирь" выполняли работы по обслуживанию скважины. Предварительно, сотрудники нарушили требования промышленной безопасности, в результате произошел пожар. Трое работников получили травмы, вред здоровью оценивается как тяжкий. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).