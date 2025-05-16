Россия будет добиваться всей Новороссии - Сивков

Заявление спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога, что США и европейские страны хотели бы разместить свои войска к западу от Днепра, говорит о том, что Россия на самом деле намерена освободить не только свои конституционные территории, но и всю Новороссию, лишив киевский режим выхода к Черному морю. Именно об этом идет торг. Так считает доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Он уверен, что российское руководство настроено серьезно, об этом свидетельствуют "демонстративные" длительные переговоры президента РФ Владимира Путина главой КНР Си Цзиньпином и объятие с генералом из КНДР, командовавшим подразделениями северокорейских войск в Курской области.

"Келлог говорил о том, что Украине надо оставить доступ к Днепру, и второе - Украине надо оставить доступ к Черному морю. О чем это говорит? Что как минимум речь идет о наших требованиях - это вся левобережная Украина плюс к ней Одесская и Николаевская области", - сказал Сивков.

Таковы, по его мнению, негласные требования России, о которых знают на Западе и пытаются этому помешать. То есть речь идет не о судьбе четырех регионах, а о гораздо большем. В эту логику укладывается и заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, что Россия не должна требовать территорий, которые она еще не освободила.