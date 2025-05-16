Текслер оценил экологическое благополучие Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 мая принял участие в IV Открытом форуме по вопросам экологии и сохранения водных объектов. Форум собрал более тысячи участников из 18 регионов России и был посвящен реализации в Челябинской области нацпроекта "Экологическое благополучие", сообщает пресс-служба правительства региона.

Главная цель встречи – обсуждение вопросов сохранения природных ресурсов, укрепления экологической безопасности и формирования экологической культуры.

По словам Текслера, наиболее заметным проектом, направленным на экологическое благополучие южноуральцев, стало использование свалочного газа челябинской городской свалки для получения электроэнергии, которая используется для освещения и отопления теплиц по выращиванию цветов. В планах – обустройство на месте бывшей свалки спортивной зоны. Также рассматривается возможность использования энергии, получаемой из свалочного газа, для работы снегоплавильной установки.

"Бывшая свалка стала точкой развития, предоставляющей различные возможности. Эта идея закладывается в основу всех наших экологических проектов. Там, где раньше было грязно и плохо, должно стать чисто и хорошо. Это касается любого проекта, будь то "Чистый воздух", "Чистая вода" или проекты в сфере обращения с ТКО, например, ликвидация свалок", – отметил губернатор.

Он подчеркнул, что форум охватывает все аспекты экологии, от качества воздуха и воды до обращения с отходами и экологического просвещения.

По словам главы Челябинской области, в регионе идет планомерное снижение выбросов в атмосферу, сохраняется биоразнообразие, создаются особо охраняемые территории, развивается экологический туризм, очищаются водоемы и ликвидируются свалки. Кроме того, регион первым в стране провел рекультивацию свалок в Челябинске и Магнитогорске.

Как рассказал Текслер, экологические проекты реализуют также на предприятиях региона. К ним относятся: газификация котельных Челябинска, рекультивация Коркинского карьера и остановка электродного производства на ЧЭМК. Параллельно с этим в области продолжают очищать водоемы: работы идут на городском пруду реки Ай в Златоусте и реки Миасс в Челябинске.