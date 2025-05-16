Текслер оценил экологическое благополучие Челябинской области

16 Мая 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп выдвинул требование Киеву

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Текслер оценил экологическое благополучие Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 мая принял участие в IV Открытом форуме по вопросам экологии и сохранения водных объектов. Форум собрал более тысячи участников из 18 регионов России и был посвящен реализации в Челябинской области нацпроекта "Экологическое благополучие", сообщает пресс-служба правительства региона.

Главная цель встречи – обсуждение вопросов сохранения природных ресурсов, укрепления экологической безопасности и формирования экологической культуры.

По словам Текслера, наиболее заметным проектом, направленным на экологическое благополучие южноуральцев, стало использование свалочного газа челябинской городской свалки для получения электроэнергии, которая используется для освещения и отопления теплиц по выращиванию цветов. В планах – обустройство на месте бывшей свалки спортивной зоны. Также рассматривается возможность использования энергии, получаемой из свалочного газа, для работы снегоплавильной установки.

"Бывшая свалка стала точкой развития, предоставляющей различные возможности. Эта идея закладывается в основу всех наших экологических проектов. Там, где раньше было грязно и плохо, должно стать чисто и хорошо. Это касается любого проекта, будь то "Чистый воздух", "Чистая вода" или проекты в сфере обращения с ТКО, например, ликвидация свалок", – отметил губернатор.

Он подчеркнул, что форум охватывает все аспекты экологии, от качества воздуха и воды до обращения с отходами и экологического просвещения.

По словам главы Челябинской области, в регионе идет планомерное снижение выбросов в атмосферу, сохраняется биоразнообразие, создаются особо охраняемые территории, развивается экологический туризм, очищаются водоемы и ликвидируются свалки. Кроме того, регион первым в стране провел рекультивацию свалок в Челябинске и Магнитогорске.

Как рассказал Текслер, экологические проекты реализуют также на предприятиях региона. К ним относятся: газификация котельных Челябинска, рекультивация Коркинского карьера и остановка электродного производства на ЧЭМК. Параллельно с этим в области продолжают очищать водоемы: работы идут на городском пруду реки Ай в Златоусте и реки Миасс в Челябинске.

Теги: текслер, экология, свалка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети