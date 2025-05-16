Россияне не смогли отказаться от западной косметики и парфюмерии

Большинство россиян выбирают отечественные бренды, даже при условии возвращения зарубежных марок (хотя пока о массовом возвращении речи не идет), к такому выводу пришли социологи из группы "Russian Field".

Они провели исследование популярности у наших соотечественников тех или иных российских и иностранных товаров на фоне ухода последних из страны после начала СВО.

Выяснилось, что самыми популярными российскими категориями являются продукты питания (85%), общепит (66%) и онлайн-сервисы (54%).

"В этих сферах российские бренды сохраняют позиции даже при гипотетическом возвращении западных аналогов", - утверждают исследователи.

Менее прочной выглядит позиция производителей одежды и обуви: их выбирают сейчас, но при возвращении иностранных брендов возможны варианты.

Косметика и парфюмерия — единственная категория, в которой западные бренды сохраняют лидерство даже в условиях их отсутствия на рынке.

Отечественные бренды чаще выбирают пожилые респонденты, жители малых населенных пунктов и люди с невысоким доходом. Западные — молодежь, горожане и обеспеченные респонденты.