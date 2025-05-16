NI: Россия испытала "Орешник" перед переговорами

12-13 мая Россия, вероятно, проводила испытания мощной гиперзвуковой системы большой дальности РС-26 "Орешник". Это сигнал киевскому режиму и Западу перед переговорами. Об этом пишет The National Interest.

Россия продолжает совершенствовать передовые гиперзвуковые платформы с головокружительной скоростью, при этом последние испытания, если они имели место, были явно приурочены к переговорам, считает автор и эксперт Брэндон Вайхерт. Против этого оружия в мире практически нет защиты. Гипотетически это мог бы сделать только американский комплекс высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности на театре военных действий (THAAD), но он никогда не демонстрировал своих реальных возможностей. Не исключено, что и он бессилен.

Москва посылает Киеву четкий сигнал: соглашайтесь, иначе вас ничего не спасет. Кроме того, президент РФ Владимир Путин посылает не менее четкие сигналы Западу: российская оборонно-промышленная база работает в таком темпе, что у Москвы уже есть системы, о которых Пентагон только мечтает.

Западные лидеры должны одуматься и признать, что на данный момент не могут тягаться в разработке ключевых вооружений. И они не могут спасти Украину от разгрома, если Россия решит применить "Орешник" для разрушения обороны ВСУ.

"Западным лидерам следует обратить внимание на испытания "Орешника" - и смириться с тем, что им предстоят переговоры, чтобы предотвратить крах Украины", - заключает эксперт.

10 мая сообщалось о закрытии 12-13 числа воздушного пространства над полигоном "Капустин Яр", с которого производят запуск ракет типа "Орешник".