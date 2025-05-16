Лукашенко принял Белоусова

В Минске состоялась встреча президента Александра Лукашенко и министра обороны России Андрея Белоусова. Глава государства рассказал о предстоящих военных учениях с Россией.

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"Хочу сказать, что к учениям мы готовы. Ничего ни от кого не скрываем. Мы действительно демонстрируем открытость, что эти учения наши и носят оборонительный характер", - сказал Лукашенко.

Он уточнил, что "ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают".

"Ну, это их дело. Пусть думают. Что касается нашей части, на полигонах Беларуси, мы готовы. Мы готовы к тому, чтобы, куда надо, вылететь по плану на полигоны России. Наоборот - принять российские войска. И провести совместные учения нашей совместной группировки войск, которая создана в Союзном государстве. В этом плане Россия может не беспокоиться", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.