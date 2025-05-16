СМИ: Делегация РФ выступает против присутствия представителей США на прямых переговорах

Российская делегация выступает против присутствия представителей США на прямых переговорах РФ с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник.

Также, по его словам, представитель Турции после приветствия должен покинуть прямые переговоры России и Украины.

В Стамбуле сегодня должны пройти первые с 2022 года прямые российско-украинские переговоры. Перед ними пройдет встреча в формате Турция-США-Украина.