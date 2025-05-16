Фабрики "Глории Джинс" в Ростовской области теперь шьют спецодежду

Российский ретейлер одежды "Глория Джинс" продал или сдал в аренду восемь из десяти производственных площадок в Ростовской области, пишет "Интерфакс". Ранее фабрики находились под угрозой закрытия, сейчас им нашли новых инвесторов. Два предприятия – в Шахтах и Новошахтинске – компания решила сохранить за собой.

Одним из покупателей выступило ООО "Булава", среди совладельцев которого есть структура ГК "Калашников". На предприятии теперь шьют спецодежду.

В администрации области отмечают, что удалось сохранить рабочие места для более чем 1,8 тыс. человек. Впрочем, по одной из площадок пока нет решения, ее могут разделить на несколько частей.

В начале этого года основатель "Глории Джинс" Владимир Мельников рассказывал, что собственное производство стало убыточным для компании. "Нет новых технологий для развития и производительности и мы убыточны, т.к. одни уходят на СВО (как мужчины, так и женщины), а другие - шить однообразную одежду с большими заказами и большей зарплатой. У нас очень разнообразный продукт и мы (сохраняя собственное производство в России – прим. ред.) очень уступаем в качестве, моде и цене альтернативным поставщикам. Просто говоря - это очень убыточно. Мы больше не производственная, а ретейлер-компания", - заявил Мельников в интервью изданию "Город N".